Панама не будет обращаться к Национальной ассамблее с просьбой приостановить действие бюджетного правила на 2026 год после землетрясения на полуострове Асуэро 9 октября. Целевой показатель дефицита на уровне 3,5% ВВП остается в силе, сообщило Министерство экономики и финансов страны.

Как сообщает The Rio Times, правительство планирует в первую очередь финансировать помощь пострадавшим за счет страховых выплат, пожертвований и грантов. Заимствования будут рассматриваться только в случае крайней необходимости и на льготных условиях.

До 100 млн долларов на неотложные нужды

10 октября правительство опубликовало резолюцию №108 о введении чрезвычайного положения. Документ предусматривает до 100 млн долларов на экстренные закупки и восстановительные работы, а также позволяет министерствам применять специальную процедуру без проведения публичных тендеров до 31 декабря 2026 года.

Резолюция уполномочила Министерство экономики и финансов незамедлительно обратиться к парламенту с просьбой приостановить ограничения, установленные законом о бюджетной ответственности. Однако ведомство заявило, что не воспользуется этой возможностью. Средства будут выделяться только на подтвержденные нужды через траст в государственном Banco Nacional de Panamá, а платежи потребуют согласования генерального контролера.

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Поврежденные дома и мосты

По состоянию на 11 октября было обследовано более 1 200 поврежденных домов. Министр общественных работ Хосе Луис Андраде сообщил о повреждении как минимум 14 мостов в провинции Верагуас: около восьми в округе Сона и как минимум шести в Мариато. Дорога между Тоноси и Лас-Таблас была открыта для легковых автомобилей по одной полосе.

К утру 11 октября Институт геонаук Университета Панамы зафиксировал 256 повторных толчков, четыре из которых превысили магнитуду 6. Геологическая служба США оценила магнитуду основного землетрясения в 7,7, тогда как институт — в 7,5.

Секретарь правительства по вопросам целей Хосе Рамон Икаса заявил, что до 100 млн долларов будут направлены из бюджета 2026 года и частично из бюджета 2027 года. Власти еще не обнародовали оценку общего ущерба и расходов на ремонт дорог и мостов.

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