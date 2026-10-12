Panama nie zwróci się do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem o zawieszenie reguły fiskalnej na 2026 rok po trzęsieniu ziemi na Półwyspie Azuero 9 października. Docelowy poziom deficytu wynoszący 3,5% PKB pozostaje w mocy, poinformowało Ministerstwo Gospodarki i Finansów kraju.

Jak podaje The Rio Times, rząd planuje przede wszystkim finansować pomoc dla poszkodowanych z wypłat ubezpieczeniowych, darowizn i grantów. Pożyczki będą rozważane wyłącznie w razie skrajnej potrzeby i na preferencyjnych warunkach.

Do 100 mln dolarów na pilne potrzeby

10 października rząd opublikował rezolucję nr 108 wprowadzającą stan nadzwyczajny. Dokument przewiduje do 100 mln dolarów na zakupy awaryjne i prace odtworzeniowe, a także pozwala ministerstwom stosować specjalną procedurę bez publicznych przetargów do 31 grudnia 2026 roku.

Rezolucja upoważniła Ministerstwo Gospodarki i Finansów do natychmiastowego zwrócenia się do parlamentu z wnioskiem o zawieszenie ograniczeń ustanowionych ustawą o odpowiedzialności fiskalnej. Resort oświadczył jednak, że nie skorzysta z tej możliwości. Środki będą przydzielane wyłącznie na potwierdzone potrzeby za pośrednictwem funduszu powierniczego w państwowym Banco Nacional de Panamá, a płatności będą wymagały zgody kontrolera generalnego.

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Uszkodzone domy i mosty

Według stanu na 11 października skontrolowano ponad 1 200 uszkodzonych domów. Minister robót publicznych José Luis Andrade poinformował o uszkodzeniu co najmniej 14 mostów w prowincji Veraguas: około ośmiu w okręgu Soná i co najmniej sześciu w Mariato. Droga między Tonosí a Las Tablas była otwarta dla samochodów osobowych na jednym pasie.

Do rana 11 października Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Panamskiego zarejestrował 256 wstrząsów wtórnych, z których cztery przekroczyły magnitudę 6. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych oszacowała magnitudę głównego trzęsienia na 7,7, podczas gdy instytut ocenił ją na 7,5.

Sekretarz rządu ds. celów José Ramón Icaza oświadczył, że do 100 mln dolarów zostanie skierowanych z budżetu na 2026 rok, a częściowo z budżetu na 2027 rok. Władze nie opublikowały jeszcze oceny całkowitych strat ani kosztów naprawy dróg i mostów.

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