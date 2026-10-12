塞浦路斯议会财政委员会将于周一开始审议2027年国家预算草案，该草案规定支出为144亿欧元。财政部长马基斯·凯拉夫诺斯将向议员介绍支出计划、经济预测和政府的财政优先事项，《塞浦路斯邮报》报道。

拟议支出规模比2026年高出5.1%，当时为137亿欧元。不计公共债务偿还支出，支出估计约为111亿欧元。政府将社会保障、医疗保健、教育、基础设施和经济发展确定为优先事项。

社会领域和国防支出

社会福利支出预算为8.2亿欧元。医疗保健资金将达10.66亿欧元，比2026年增加3.7%；教育支出计划拨款2.35亿欧元，增加13.8%。

道路基础设施拨款1.488亿欧元，比上一年增加17.4%。资本支出预计将达到5.945亿欧元，其中包括公共建筑、道路和其他基础设施项目。项目包括新的塞浦路斯博物馆、帕福斯—波利斯赫里索胡斯公路、德内亚—阿卡基—阿斯特罗梅里蒂斯公路以及新的法律服务处大楼。

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用于加强国防的支出计划为4.3015亿欧元，而2026年为1.768亿欧元。这是2027至2029年间12.8亿欧元计划的一部分，该计划规定用于军事装备和基础设施的支出。

政府预测

政府预测，塞浦路斯国内生产总值将在2027年增长2.9%，通胀率为2.5%。根据凯拉夫诺斯的估计，失业率将约为3.8%，公共债务将在年底降至国内生产总值的45.2%，预算盈余将达到国内生产总值的约4%。

与此同时，这些指标与政府此前9月的预测不同，后者预计总体盈余为国内生产总值的2.8%，公共债务为国内生产总值的46.6%。对各部委预算的审议将持续至11月16日，议会最终为期三天的辩论和投票计划于12月举行。

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