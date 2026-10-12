Парламент Кіпру розпочне розгляд бюджету на 14,4 млрд євро — Cyprus Mail

У Кіпрі парламентський комітет з фінансів у понеділок має розпочати розгляд проєкту державного бюджету на 2027 рік, який передбачає видатки на 14,4 млрд євро. Міністр фінансів Макіс Керавнос має представити депутатам план витрат, економічні прогнози та фіскальні пріоритети уряду, повідомляє Cyprus Mail.

Запропонований обсяг видатків на 5,1% більший, ніж у 2026 році, коли він становив 13,7 млрд євро. Без урахування обслуговування державного боргу витрати оцінюють приблизно у 11,1 млрд євро. Уряд визначив пріоритетами соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру та економічний розвиток.

Видатки на соціальну сферу та оборону

На соціальні виплати передбачено 820 млн євро. Фінансування охорони здоров’я має становити 1,066 млрд євро, що на 3,7% більше проти 2026 року, а на освітні видатки планують спрямувати 235 млн євро — на 13,8% більше.

На дорожню інфраструктуру закладено 148,8 млн євро, на 17,4% більше за попередній рік. Капітальні видатки мають сягнути 594,5 млн євро, зокрема на громадські будівлі, дороги та інші інфраструктурні об’єкти. Серед проєктів — новий Музей Кіпру, дорога Пафос—Поліс-Хрисохус, дорога Денея—Акакі—Астромерітіс і нова будівля Юридичної служби.

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Видатки на посилення оборони заплановано на рівні 430,15 млн євро проти 176,8 млн євро у 2026 році. Це частина програми на 1,28 млрд євро на 2027–2029 роки, що передбачає витрати на військове обладнання та інфраструктуру.

Прогнози уряду

Уряд прогнозує зростання ВВП Кіпру на 2,9% у 2027 році та інфляцію на рівні 2,5%. За оцінкою Керавноса, безробіття становитиме близько 3,8%, державний борг до кінця року скоротиться до 45,2% ВВП, а бюджетний профіцит сягне приблизно 4% ВВП.

Водночас ці показники відрізняються від попередніх вересневих прогнозів уряду, які передбачали загальний профіцит у 2,8% ВВП та державний борг на рівні 46,6% ВВП. Розгляд бюджетів окремих міністерств триватиме до 16 листопада, а фінальне триденне обговорення і голосування у парламенті заплановано на грудень.

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