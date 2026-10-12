Na Cyprze parlamentarna Komisja Finansów ma w poniedziałek rozpocząć analizę projektu budżetu państwa na 2027 rok, który przewiduje wydatki w wysokości 14,4 mld euro. Minister finansów Makis Keravnos ma przedstawić posłom plan wydatków, prognozy gospodarcze oraz priorytety fiskalne rządu, informuje Cyprus Mail.

Proponowana kwota wydatków jest o 5,1% wyższa niż w 2026 roku, gdy wynosiła 13,7 mld euro. Bez uwzględnienia obsługi długu publicznego wydatki szacowane są na około 11,1 mld euro. Rząd wskazał jako priorytety ochronę socjalną, opiekę zdrowotną, edukację, infrastrukturę i rozwój gospodarczy.

Wydatki na sferę socjalną i obronę

Na świadczenia socjalne przewidziano 820 mln euro. Finansowanie opieki zdrowotnej ma wynieść 1,066 mld euro, czyli o 3,7% więcej niż w 2026 roku, a na wydatki edukacyjne planuje się przeznaczyć 235 mln euro — o 13,8% więcej.

Na infrastrukturę drogową przeznaczono 148,8 mln euro, o 17,4% więcej niż w poprzednim roku. Wydatki kapitałowe mają osiągnąć 594,5 mln euro, w tym na budynki publiczne, drogi i inne obiekty infrastrukturalne. Wśród projektów są nowe Muzeum Cypru, droga Pafos–Polis Chrysochous, droga Deneia–Akaki–Astromeritis oraz nowy budynek Służby Prawnej.

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Wydatki na wzmocnienie obrony zaplanowano na poziomie 430,15 mln euro wobec 176,8 mln euro w 2026 roku. Jest to część programu o wartości 1,28 mld euro na lata 2027–2029, który przewiduje wydatki na sprzęt wojskowy i infrastrukturę.

Prognozy rządu

Rząd prognozuje wzrost PKB Cypru o 2,9% w 2027 roku oraz inflację na poziomie 2,5%. Według oceny Keravnosa bezrobocie wyniesie około 3,8%, dług publiczny do końca roku spadnie do 45,2% PKB, a nadwyżka budżetowa osiągnie około 4% PKB.

Jednocześnie wskaźniki te różnią się od wcześniejszych wrześniowych prognoz rządu, które zakładały ogólną nadwyżkę na poziomie 2,8% PKB oraz dług publiczny na poziomie 46,6% PKB. Analiza budżetów poszczególnych ministerstw potrwa do 16 listopada, a końcowa trzydniowa debata i głosowanie w parlamencie zaplanowane są na grudzień.

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