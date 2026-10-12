На Кипре парламентский комитет по финансам должен в понедельник начать рассмотрение проекта государственного бюджета на 2027 год, предусматривающего расходы в размере 14,4 млрд евро. Министр финансов Макис Керавнос должен представить депутатам план расходов, экономические прогнозы и фискальные приоритеты правительства, сообщает Cyprus Mail.

Предлагаемый объем расходов на 5,1% больше, чем в 2026 году, когда он составлял 13,7 млрд евро. Без учета обслуживания государственного долга расходы оцениваются примерно в 11,1 млрд евро. Правительство определило приоритетами социальную защиту, здравоохранение, образование, инфраструктуру и экономическое развитие.

Расходы на социальную сферу и оборону

На социальные выплаты предусмотрено 820 млн евро. Финансирование здравоохранения должно составить 1,066 млрд евро, что на 3,7% больше, чем в 2026 году, а на расходы на образование планируется направить 235 млн евро — на 13,8% больше.

На дорожную инфраструктуру заложено 148,8 млн евро, на 17,4% больше, чем в предыдущем году. Капитальные расходы должны достичь 594,5 млн евро, в частности на общественные здания, дороги и другие инфраструктурные объекты. Среди проектов — новый Музей Кипра, дорога Пафос—Полис-Хрисохус, дорога Денея—Акаки—Астромеритис и новое здание Юридической службы.

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Расходы на усиление обороны запланированы на уровне 430,15 млн евро против 176,8 млн евро в 2026 году. Это часть программы на 1,28 млрд евро на 2027–2029 годы, предусматривающей расходы на военное оборудование и инфраструктуру.

Прогнозы правительства

Правительство прогнозирует рост ВВП Кипра на 2,9% в 2027 году и инфляцию на уровне 2,5%. По оценке Керавноса, безработица составит около 3,8%, государственный долг к концу года сократится до 45,2% ВВП, а профицит бюджета достигнет примерно 4% ВВП.

В то же время эти показатели отличаются от предыдущих сентябрьских прогнозов правительства, которые предусматривали общий профицит в 2,8% ВВП и государственный долг на уровне 46,6% ВВП. Рассмотрение бюджетов отдельных министерств продлится до 16 ноября, а финальное трехдневное обсуждение и голосование в парламенте запланированы на декабрь.

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