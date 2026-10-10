Госдепартамент США повысил Гану с Tier 2 до Tier 1 — высшего уровня в ежегодном отчете о противодействии торговле людьми. Гана стала единственной африканской страной среди 35 правительств, отнесенных к Tier 1, сообщает The Rio Times.

Отчет за 2026 год был опубликован 8 октября. В нем указано, что власти Ганы полностью соответствуют минимальным стандартам США по ликвидации торговли людьми. В Госдепартаменте при этом подчеркнули, что статус Tier 1 не означает отсутствия проблемы торговли людьми в стране.

Больше выявленных потерпевших и уголовных преследований

В 2025 году власти Ганы выявили 2 331 потерпевшего от торговли людьми — против 794 годом ранее. Среди них 1 302 человека подверглись трудовой эксплуатации, 492 — сексуальной, а в отношении еще 537 человек форма эксплуатации не была уточнена. Из общего числа 1 469 были иностранцами, в том числе 896 гражданами Нигерии, а 862 — гражданами Ганы.

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Число лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, выросло с 65 до 212, а число осужденных — с 25 до 28. В то же время количество расследований сократилось с 273 до 222. На прямые услуги потерпевшим в 2025 году Гана выделила 3,452 млн седи, а на профилактические меры — 2,203 млн седи.

Проблемы с приютами и вербовкой

В отчете также названы проблемы, которые остаются нерешенными. Приют для совершеннолетних женщин, пострадавших от торговли людьми, не работал в течение отчетного периода, а возможности размещения взрослых мужчин были ограничены. Законодательство Ганы не запрещает взимать с работников плату за трудоустройство, хотя власти призывают лицензированные агентства не применять такие платежи.

Госдепартамент также отметил, что детей в Гане эксплуатируют в рыболовстве на озере Вольта, выращивании какао, кустарной добыче золота, домашнем труде и уличной торговле. В отчете говорится о совместных операциях Ганы с Интерполом и иностранными правительствами, в ходе которых были выявлены и репатриированы 756 иностранных потерпевших, в том числе по делам, связанным с онлайн-мошенничеством.

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