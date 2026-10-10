美国国务院将加纳从Tier 2上调至Tier 1，这是其年度打击人口贩运报告中的最高等级。据The Rio Times报道，加纳成为被列入Tier 1的35个政府中唯一的非洲国家。

2026年报告于10月8日发布。报告指出，加纳当局完全符合美国消除人口贩运的最低标准。美国国务院同时强调，Tier 1地位并不意味着该国不存在人口贩运问题。

发现的受害者和刑事追诉人数增加

2025年，加纳当局发现2,331名人口贩运受害者，而一年前为794人。其中，1,302人遭受劳动剥削，492人遭受性剥削，另有537人的剥削形式未予说明。在总数中，1,469人为外国人，其中包括896名尼日利亚公民；862人为加纳公民。

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被刑事追诉的人数从65人增至212人，被定罪人数从25人增至28人。与此同时，调查数量从273起降至222起。2025年，加纳为受害者直接服务拨款345.2万塞地，并为预防措施拨款220.3万塞地。

庇护所和招募问题

报告还列出了尚未解决的问题。面向成年女性人口贩运受害者的庇护所在报告期内未运营，而成年男性的安置能力有限。加纳法律并未禁止向劳动者收取就业费用，尽管当局敦促持牌机构不要收取此类费用。

美国国务院还指出，加纳儿童在沃尔特湖捕鱼、可可种植、手工采金、家务劳动和街头贩卖中遭受剥削。报告提到，加纳与国际刑警组织及外国政府开展联合行动，期间发现并遣返了756名外国受害者，其中包括与网络诈骗有关案件中的受害者。

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