Departament Stanu USA podniósł Ghanę z Tier 2 do Tier 1 — najwyższego poziomu w corocznym raporcie dotyczącym zwalczania handlu ludźmi. Ghana stała się jedynym krajem afrykańskim wśród 35 rządów zaklasyfikowanych do Tier 1, informuje The Rio Times.

Raport za 2026 rok opublikowano 8 października. Wskazano w nim, że władze Ghany w pełni spełniają minimalne standardy USA dotyczące eliminacji handlu ludźmi. Departament Stanu podkreślił jednocześnie, że status Tier 1 nie oznacza, iż handel ludźmi nie stanowi problemu w tym kraju.

Więcej zidentyfikowanych ofiar i postępowań karnych

W 2025 roku władze Ghany zidentyfikowały 2 331 ofiar handlu ludźmi, wobec 794 rok wcześniej. Wśród nich 1 302 osoby doświadczyły wyzysku pracowniczego, 492 — wyzysku seksualnego, a w przypadku kolejnych 537 osób forma wyzysku nie została określona. Z ogólnej liczby 1 469 osób było cudzoziemcami, w tym 896 obywatelami Nigerii, a 862 było obywatelami Ghany.

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Liczba osób objętych postępowaniem karnym wzrosła z 65 do 212, a liczba skazanych — z 25 do 28. Jednocześnie liczba dochodzeń spadła z 273 do 222. W 2025 roku Ghana przeznaczyła 3,452 mln cedi na bezpośrednie usługi dla ofiar oraz 2,203 mln cedi na działania profilaktyczne.

Problemy ze schroniskami i rekrutacją

W raporcie wskazano również problemy, które pozostają nierozwiązane. Schronisko dla dorosłych kobiet będących ofiarami handlu ludźmi nie działało w okresie sprawozdawczym, a możliwości zakwaterowania dorosłych mężczyzn były ograniczone. Prawo Ghany nie zakazuje pobierania od pracowników opłat za pośrednictwo w zatrudnieniu, choć władze wzywają licencjonowane agencje, by nie stosowały takich opłat.

Departament Stanu zaznaczył również, że dzieci w Ghanie są wykorzystywane w rybołówstwie na jeziorze Wolta, uprawie kakao, rzemieślniczym wydobyciu złota, pracy domowej i handlu ulicznym. Raport mówi o wspólnych operacjach Ghany z Interpolem i zagranicznymi rządami, podczas których zidentyfikowano i repatriowano 756 zagranicznych ofiar, w tym w sprawach związanych z oszustwami internetowymi.

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