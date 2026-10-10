В Ливерпуле в Великобритании мигранты и их сторонники 28 сентября провели акцию протеста у конференции Лейбористской партии против предложенных изменений правил получения права на постоянное проживание. Участники символически надели кандалы и исполнили песню Jailer нигерийской певицы Асы, сообщает Premium Times Nigeria.

Профсоюз UNISON заявил, что в акции приняли участие более 400 человек, многие из которых символически носили ядра и цепи. По объяснению организации, композицию выбрали из-за ее тем угнетения, власти и отказа мириться с отношением как к заключенному. Песня вышла в 2007 году на дебютном альбоме Асы, настоящее имя которой — Букола Элемиде.

Предложения о сроке проживания

Акцию организовали в рамках кампании UNISON Fair Visa Campaign, которая призывает правительство отказаться от запланированных изменений. По данным профсоюза, план, предложенный министром внутренних дел Шабаной Махмуд, предполагает, что работники сферы ухода, сотрудники Национальной службы здравоохранения и низкооплачиваемые работники государственных служб будут ждать до 15 лет, чтобы претендовать на постоянное проживание в Великобритании. Сейчас этот срок составляет пять лет.

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UNISON стремится сохранить пятилетний квалификационный период для квалифицированных работников и ввести отраслевую систему визового спонсорства для работников социального ухода. Профсоюз утверждает, что визовые правила могут привязывать работников к одному работодателю, а уход с эксплуататорского места работы или жалобы могут повлиять на право пребывания в Великобритании и будущее их семей.

Реакция профсоюза и правительства

Генеральный секретарь UNISON Андреа Иган заявила на протесте, что мигрантов не следует винить в недостаточных инвестициях в государственные услуги. По ее словам, Национальная служба здравоохранения, социальный уход и другие важные службы зависят от труда мигрантов. Она призвала отозвать предложения, назвав их угрозой 15 лет незащищенности и эксплуатации.

Как писала The Guardian, 28 сентября Шабана Махмуд заявила, что рассматривает возможность смягчить часть планов. Она сказала, что правительство будет искать баланс между справедливостью для людей, законно прибывших в страну, и гражданами Великобритании. Окончательное решение по предложениям, по данным издания, еще не принято.

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