9月28日，在英国利物浦，移民及其支持者在工党大会会场外举行抗议活动，反对拟议中的获得永久居留权规则变更。参与者象征性地戴上镣铐，并演唱了尼日利亚歌手阿萨的歌曲《Jailer》，Premium Times Nigeria报道。

工会UNISON表示，超过400人参加了此次活动，其中许多人象征性地佩戴了铁球和锁链。该组织解释说，选择这首歌是因为其主题涉及压迫、权力以及拒绝接受被当作囚犯对待。这首歌于2007年收录在阿萨的首张专辑中；她的真名是布科拉·埃莱米德。

关于居留期限的提议

此次活动是作为UNISON“公平签证运动”的一部分组织的，该运动呼吁政府放弃计划中的改革。该工会称，内政大臣沙巴娜·马哈茂德提出的计划将使护理工作者、国民医疗服务体系工作人员和低薪公共服务工作者需等待最长15年，才能申请英国永久居留权。目前，这一期限为五年。

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UNISON寻求保留技术工人的五年资格期限，并为社会护理工作者引入行业签证担保制度。该工会称，签证规则可能将工人与单一雇主绑定，而离开剥削性的工作场所或提出投诉，可能影响他们在英国的居留权及其家庭的未来。

工会和政府的回应

UNISON总秘书长安德里亚·伊根在抗议活动上表示，不应将公共服务投资不足归咎于移民。她说，国民医疗服务体系、社会护理及其他重要服务依赖移民劳动者。她呼吁撤回这些提议，称其构成15年不稳定和受剥削的威胁。

据《卫报》报道，9月28日，沙巴娜·马哈茂德表示，她正考虑软化部分计划。她说，政府将寻求在对合法来到该国的人公平与对英国公民公平之间取得平衡。据该报称，尚未就这些提议作出最终决定。

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