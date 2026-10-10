Министерство иностранных дел Латвии заявило, что договоренность президентов США и России о поставках дизельного топлива посылает противоречивый сигнал Москве и международному сообществу, даже несмотря на относительно небольшой объем поставок.

В ведомстве подчеркнули, что позиция Латвии и Европейского Союза остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира необходимо продолжать всестороннюю поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Латвийский МИД считает санкции важным инструментом ограничения возможностей Москвы вести войну. Также в ведомстве напомнили, что 12 октября министры иностранных дел стран ЕС планируют рассмотреть дополнительные ограничения в отношении России.

Отдельно Латвия призвала Вашингтон усилить санкционное давление на Кремль и положительно оценила американские ограничения в отношении российских платежных платформ, которые использовались для обхода предыдущих санкций.

Источник: Delfi

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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