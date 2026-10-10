Латвія розкритикувала послаблення санкцій проти Росії через угоду Трампа і Путіна

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Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що домовленість президентів США та Росії щодо постачання дизельного пального надсилає суперечливий сигнал Москві та міжнародній спільноті, навіть попри відносно невеликий обсяг поставок.

У відомстві наголосили, що позиція Латвії та Європейського Союзу залишається незмінною: для досягнення справедливого й тривалого миру необхідно продовжувати всебічну підтримку України та посилювати тиск на Росію.

Латвійське МЗС вважає санкції важливим інструментом обмеження можливостей Москви вести війну. Також у відомстві нагадали, що 12 жовтня міністри закордонних справ країн ЄС планують розглянути додаткові обмеження проти Росії.

Окремо Латвія закликала Вашингтон посилити санкційний тиск на Кремль і позитивно оцінила американські обмеження проти російських платіжних платформ, які використовували для обходу попередніх санкцій.

Джерело: Delfi

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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