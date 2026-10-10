В США Пентагон повысил официальное число военнослужащих, погибших в связи с операциями против Ирана, до 21. В обновлённую статистику внесли две смерти, которые ранее не учитывались, сообщает Anadolu Agency.

Две ранее не учтённые смерти

По данным The Washington Post, по состоянию на пятницу Система анализа оборонных потерь США содержала данные о 21 смерти военных, связанной с этими операциями. Среди новых записей — смерть 46-летнего майора Национальной гвардии армии США Сорфли Дэвиуса, который умер в Кувейте 6 марта.

Также в статистику внесли смерть неназванного военнослужащего ВМС США, который умер в результате самоубийства в сентябре. Обновлённые данные также указывают, что во время операций были ранены 865 американских военнослужащих.

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Отдельный случай в Ираке

Военные отдельно подтвердили гибель 26-летнего сержанта Девина А. Сайбела в Ираке в мае в результате несчастного случая во время учений. Чиновники заявили, что этот случай не был связан с конфликтом с Ираном. Смерть Сайбела зарегистрировали в рамках операции Inherent Resolve — продолжительной кампании США против группировки «Исламское государство».

Ведущие демократы Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам Адам Смит и Крисси Хулахан приветствовали публичное исправление данных Пентагоном, но раскритиковали масштаб ошибки. В заявлении для The Washington Post Пентагон напрямую не прокомментировал пересмотренное число погибших, вместо этого сообщив об изменениях в системе отчётности, в том числе о введении категории записей, ожидающих окончательной проверки. Ведомство также заявило о приверженности прозрачному и точному учёту потерь военнослужащих.

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