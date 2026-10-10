W Stanach Zjednoczonych Pentagon podniósł oficjalną liczbę żołnierzy, którzy zginęli w związku z operacjami przeciwko Iranowi, do 21. W zaktualizowanych statystykach uwzględniono dwa zgony, których wcześniej nie brano pod uwagę, informuje Anadolu Agency.

Dwa wcześniej nieuwzględnione zgony

Według The Washington Post, na piątek amerykański System Analizy Strat Obronnych zawierał dane o 21 zgonach wojskowych związanych z tymi operacjami. Wśród nowych wpisów znalazła się śmierć 46-letniego majora Gwardii Narodowej Armii USA Sorfly'ego Daviusa, który zmarł w Kuwejcie 6 marca.

Do statystyk włączono także śmierć nienazwanego żołnierza Marynarki Wojennej USA, który zmarł w wyniku samobójstwa we wrześniu. Zaktualizowane dane wskazują również, że podczas operacji rannych zostało 865 amerykańskich wojskowych.

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Odrębny przypadek w Iraku

Wojsko osobno potwierdziło śmierć 26-letniego sierżanta Devina A. Seibela w Iraku w maju w wyniku wypadku podczas szkolenia. Urzędnicy oświadczyli, że przypadek ten nie był związany z konfliktem z Iranem. Śmierć Seibela zarejestrowano w ramach operacji Inherent Resolve, długotrwałej kampanii USA przeciwko grupie Państwo Islamskie.

Czołowi demokraci w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Adam Smith i Chrissy Houlahan, z zadowoleniem przyjęli publiczną korektę danych przez Pentagon, ale skrytykowali skalę błędu. W oświadczeniu dla The Washington Post Pentagon nie skomentował bezpośrednio skorygowanej liczby ofiar śmiertelnych, informując natomiast o zmianach w systemie raportowania, w tym o wprowadzeniu kategorii wpisów oczekujących na ostateczną weryfikację. Resort oświadczył również, że jest zaangażowany w przejrzyste i dokładne ewidencjonowanie strat wśród wojskowych.

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