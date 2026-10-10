美国五角大楼将与针对伊朗行动有关的死亡军人官方人数上调至21人。更新后的统计数据纳入了此前未被计入的两起死亡事件，阿纳多卢通讯社报道。

两起此前未被计入的死亡事件

据《华盛顿邮报》报道，截至周五，美国国防伤亡分析系统记录了21起与这些行动有关的军人死亡事件。新增记录包括46岁的美国陆军国民警卫队少校索夫利·戴维厄斯之死，他于3月6日在科威特去世。

统计数据还纳入了一名未具名美国海军军人的死亡，该军人于9月因自杀死亡。更新后的数据还显示，865名美国军人在行动中受伤。

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伊拉克的单独事件

军方另行确认，26岁的德文·A·赛贝尔中士于5月在伊拉克的一次训练事故中死亡。官员表示，该事件与同伊朗的冲突无关。赛贝尔的死亡被登记在“坚定决心”行动框架内，该行动是美国针对“伊斯兰国”组织的长期行动。

美国众议院军事委员会的主要民主党成员亚当·史密斯和克丽丝·胡拉汉欢迎五角大楼公开更正数据，但批评了错误的规模。五角大楼在向《华盛顿邮报》发表的声明中没有直接评论修订后的死亡人数，而是介绍了报告系统的变化，包括设立等待最终核实的记录类别。该部门还表示，致力于透明、准确地统计军人伤亡情况。

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