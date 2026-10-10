Пентагон підвищив кількість загиблих в операціях проти Ірану до 21 — Anadolu Agency

У США Пентагон підвищив офіційну кількість військовослужбовців, загиблих у зв’язку з операціями проти Ірану, до 21. До оновленої статистики внесли дві смерті, яких раніше не враховували, повідомляє Anadolu Agency.

Дві раніше не враховані смерті

За даними The Washington Post, станом на п’ятницю Система аналізу оборонних втрат США містила дані про 21 смерть військових, пов’язану з цими операціями. Серед нових записів — смерть 46-річного майора Національної гвардії армії США Сорффлі Девіуса, який помер у Кувейті 6 березня.

Також до статистики внесли смерть неназваного військовослужбовця ВМС США, який помер унаслідок самогубства у вересні. Оновлені дані також вказують, що під час операцій були поранені 865 американських військових.

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Окремий випадок в Іраку

Військові окремо підтвердили загибель 26-річного сержанта Девіна А. Сайбела в Іраку у травні внаслідок нещасного випадку під час навчань. Посадовці заявили, що цей випадок не був пов’язаний із конфліктом з Іраном. Смерть Сайбела зареєстрували в межах операції Inherent Resolve — тривалої кампанії США проти угруповання «Ісламська держава».

Провідні демократи Комітету Палати представників США зі збройних сил Адам Сміт і Кріссі Гулахан привітали публічне виправлення даних Пентагоном, але розкритикували масштаб помилки. У заяві для The Washington Post Пентагон безпосередньо не прокоментував переглянуту кількість загиблих, натомість повідомив про зміни у системі звітності, зокрема запровадження категорії записів, що очікують на остаточну перевірку. Відомство також заявило про відданість прозорому й точному обліку втрат військовослужбовців.

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