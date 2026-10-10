В Таиланде хотят изменить финансирование Thai PBS — Bangkok Post

В Таиланде правящая партия Bhumjaithai предложила изменить систему финансирования общественного вещателя Thai PBS, заменив целевые поступления от акцизов на алкоголь и табак ежегодными ассигнованиями из государственного бюджета. Инициатива также касается Фонда укрепления здоровья Таиланда, Фонда пожилых людей и Национального фонда развития спорта, сообщает Bangkok Post.

Изменение модели финансирования

Thai PBS, созданная в 2008 году в рамках медиареформы, сейчас получает сумму, эквивалентную 1,5% акцизных налогов на алкоголь и табачные изделия. Законодательство устанавливает годовой потолок таких поступлений на уровне 2 млрд батов, а средства сверх этого лимита должны перечисляться государству.

Глава Bhumjaithai по юридическим вопросам Супачай Джайсмут заявил, что изменения необходимы для укрепления финансовой дисциплины, прозрачности и долгосрочной стабильности. Он сослался на норму закона о государственной фискальной и финансовой дисциплине, которая запрещает закреплять налоговые поступления или сборы за отдельными государственными органами без их перечисления государству.

Согласно замыслу инициаторов, Thai PBS будет ежегодно подавать бюджетный запрос в Палату представителей. Джайсмут подчеркнул, что такой порядок не будет означать вмешательства в редакционную политику вещателя, а позволит избранным представителям тщательнее контролировать использование публичных средств. Общественные консультации по изменениям в закон о Thai PBS проходят с 30 сентября по 14 октября.

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Предостережения медийных организаций

Шесть медийных организаций призвали предусмотреть гарантии независимости Thai PBS. По их мнению, переход на ежегодное бюджетное финансирование может сделать вещателя более уязвимым для политического давления. Они требуют, чтобы любая новая модель обеспечивала достаточное, стабильное и предсказуемое финансирование, необходимое для долгосрочного планирования.

Организации также призвали парламент провести более широкое обсуждение роли, миссии, системы управления и эффективности Thai PBS с привлечением профессиональных объединений работников медиа, ученых, гражданского общества и общественности. По их мнению, перед изменением механизма финансирования следует опубликовать оценку воздействия и рассмотреть альтернативные варианты.

Дискуссия о независимости

Член Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Пиронгронг Рамасута заявила, что общественные медиа должны быть независимы как от государства, так и от коммерческих интересов, а стабильное финансирование необходимо им для контроля над властью и крупным капиталом. Бывший член этой комиссии Супинья Клангнаронг поставила под сомнение мотивы и время предложенных изменений, одновременно признав, что дальнейшее финансирование без изменений может привести к застою.

После завершения консультаций предложение должны представить правительству, а затем парламенту. По словам Джайсмута, завершить законодательный процесс в рамках нынешней парламентской сессии вряд ли удастся.

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