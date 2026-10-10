W Tajlandii rządząca partia Bhumjaithai zaproponowała zmianę systemu finansowania nadawcy publicznego Thai PBS poprzez zastąpienie celowych wpływów z akcyzy na alkohol i tytoń corocznymi środkami z budżetu państwa. Inicjatywa dotyczy również Tajlandzkiej Fundacji Promocji Zdrowia, Funduszu Osób Starszych i Narodowego Funduszu Rozwoju Sportu, informuje Bangkok Post.

Zmiana modelu finansowania

Thai PBS, utworzona w 2008 roku w ramach reformy mediów, obecnie otrzymuje kwotę odpowiadającą 1,5% podatków akcyzowych od alkoholu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustanawiają roczny limit takich wpływów na poziomie 2 mld bahtów, a środki przekraczające ten limit muszą być przekazywane państwu.

Szef Bhumjaithai ds. prawnych Supachai Jaismut oświadczył, że zmiany są potrzebne do wzmocnienia dyscypliny finansowej, przejrzystości i długoterminowej stabilności. Powołał się na przepis ustawy o państwowej dyscyplinie fiskalnej i finansowej, który zakazuje przypisywania wpływów podatkowych lub opłat poszczególnym organom państwowym bez przekazania ich państwu.

Zgodnie z zamysłem inicjatorów Thai PBS będzie co roku składać wniosek budżetowy do Izby Reprezentantów. Jaismut podkreślił, że taki tryb nie będzie oznaczał ingerencji w politykę redakcyjną nadawcy, lecz pozwoli wybranym przedstawicielom dokładniej kontrolować wykorzystanie środków publicznych. Konsultacje publiczne dotyczące zmian w ustawie o Thai PBS trwają od 30 września do 14 października.

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Zastrzeżenia organizacji medialnych

Sześć organizacji medialnych wezwało do zapewnienia gwarancji niezależności Thai PBS. Ich zdaniem przejście na coroczne finansowanie budżetowe może uczynić nadawcę bardziej podatnym na presję polityczną. Domagają się, aby każdy nowy model zapewniał wystarczające, stabilne i przewidywalne finansowanie niezbędne do długoterminowego planowania.

Organizacje wezwały również parlament do przeprowadzenia szerszej dyskusji na temat roli, misji, systemu zarządzania i skuteczności Thai PBS, z udziałem zawodowych stowarzyszeń medialnych, naukowców, społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej. Ich zdaniem przed zmianą mechanizmu finansowania należy opublikować ocenę skutków i rozważyć alternatywne warianty.

Dyskusja o niezależności

Członkini Narodowej Komisji Nadawania i Telekomunikacji Pirongrong Ramasuta oświadczyła, że media publiczne muszą być niezależne zarówno od państwa, jak i od interesów komercyjnych, a stabilne finansowanie jest im potrzebne do kontrolowania władz i wielkiego kapitału. Była członkini tej komisji Supinya Klangnarong podważyła motywy i moment proponowanych zmian, jednocześnie uznając, że dalsze finansowanie bez zmian może prowadzić do stagnacji.

Po zakończeniu konsultacji propozycja ma zostać przedstawiona rządowi, a następnie parlamentowi. Według Jaismuta zakończenie procesu legislacyjnego w trakcie obecnej sesji parlamentu jest mało prawdopodobne.

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