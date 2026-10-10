泰国拟改变泰国公共电视台融资方式——《曼谷邮报》

泰国执政党自豪泰党提出改变公共广播机构泰国公共电视台（Thai PBS）的融资制度，以国家预算年度拨款取代酒类和烟草消费税的专项收入。据《曼谷邮报》报道，该倡议还涉及泰国健康促进基金会、老年人基金和国家体育发展基金。

改变融资模式

泰国公共电视台于2008年作为媒体改革的一部分成立，目前获得相当于酒类和烟草制品消费税1.5%的资金。法律规定，这类收入的年度上限为20亿泰铢，超过该限额的资金必须上缴国家。

自豪泰党法律事务负责人素帕猜·猜斯穆特表示，这些调整是为加强财政纪律、透明度和长期稳定性所必需的。他援引国家财政和金融纪律法的一项规定，该规定禁止在未上缴国家的情况下将税收或收费收入划拨给个别国家机构。

按照倡议者的设想，泰国公共电视台将每年向众议院提交预算申请。猜斯穆特强调，这一程序并不意味着干预该广播机构的编辑方针，而是让民选代表能够更严密地监督公共资金的使用。有关修改泰国公共电视台法的公众咨询将从9月30日持续至10月14日。

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媒体组织的警告

六家媒体组织呼吁为泰国公共电视台的独立性提供保障。他们认为，转向年度预算融资可能使该广播机构更容易受到政治压力。他们要求，任何新模式都应确保长期规划所需的充足、稳定和可预测的资金。

这些组织还呼吁议会就泰国公共电视台的角色、使命、治理体系和成效开展更广泛的讨论，并让媒体专业协会、学者、公民社会和公众参与其中。他们认为，在改变融资机制之前，应公布影响评估并考虑替代方案。

关于独立性的讨论

国家广播和电信委员会委员皮龙隆·拉马苏塔表示，公共媒体必须独立于国家和商业利益，稳定的资金对于其监督当局和大资本是必要的。该委员会前委员苏平娅·克朗纳荣对拟议调整的动机和时机提出质疑，同时承认，在不作改变的情况下继续融资可能导致停滞。

咨询结束后，该提案将提交政府，随后提交议会。猜斯穆特表示，在本届议会会期内完成立法程序不太可能。

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