在伊朗，前外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫的一段演讲视频引发保守派媒体强烈反应。他质疑德黑兰依赖军事威胁的做法，并呼吁优先发展外交和经济机遇。这段录像于周六出现在互联网上，《国民报》报道。

扎里夫在2025年5月、即与以色列爆发12天战争前不久发表的演讲中表示，核武器并不能保证威慑力。据他称，当时伊朗没有足够的铀来制造核弹。

外交还是强硬方针

这名前部长认为，对安全的侧重扭曲了伊朗的核战略和地区外交，限制了维护该国经济和外交利益的机会。他将把邻国视为威胁的态度，与将其视为潜在伙伴的做法进行了对比。

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扎里夫表示，如果将该地区视为威胁，大使就应当是圣城旅的代表——该部队是伊斯兰革命卫队负责境外行动的单位。相反，如果将该地区视为机遇，那么大使应当是商人和外交官。他还批评了从安全角度解读社会问题的倾向，包括佩戴头巾的问题。

保守派的反应

极端保守派报纸《凯汉报》指责扎里夫破坏国家安全并帮助华盛顿。塔斯尼姆通讯社发表社论要求其道歉，而Raja News则提出司法机关可能采取行动的问题。消息来源未报道针对这名前部长已有确定的正式司法行动。

该报写道，这一反应是在伊朗面临经济压力的背景下出现的，其中包括经济限制的后果以及美国对霍尔木兹海峡航运的封锁。建设执行党总书记侯赛因·马拉希表示，伊朗应避免作出可能引发新战争的决定，即使这需要作出战术性让步。人权组织Dawn的分析人士奥米德·梅马里安称，这场争论反映了伊朗在如何防止与美国爆发新冲突问题上的深刻分歧。

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