W Iranie nagranie wideo z wystąpieniem byłego ministra spraw zagranicznych Mohammada Dżawada Zarifa, który zakwestionował stawianie przez Teheran na groźby militarne i wezwał do nadania priorytetu dyplomacji oraz możliwościom gospodarczym, wywołało ostrą reakcję konserwatywnych mediów. Nagranie pojawiło się w internecie w sobotę, informuje The National.

W wystąpieniu wygłoszonym w maju 2025 roku, krótko przed 12-dniową wojną z Izraelem, Zarif stwierdził, że broń jądrowa nie gwarantuje odstraszania. Według niego Iran nie miał wówczas wystarczającej ilości uranu, aby stworzyć bombę atomową.

Dyplomacja czy podejście siłowe

Były minister uważał, że koncentracja na bezpieczeństwie wypaczyła irańską strategię nuklearną i dyplomację regionalną, ograniczając możliwości ochrony gospodarczych i dyplomatycznych interesów kraju. Przeciwstawił traktowanie państw sąsiednich jako zagrożeń podejściu, w którym są one postrzegane jako potencjalni partnerzy.

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Zarif powiedział, że jeśli region jest postrzegany jako zagrożenie, ambasadorowie powinni być przedstawicielami Sił Ghods — jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialnej za operacje za granicą. Z kolei jeśli region jest traktowany jako szansa, ambasadorami powinni być, jego zdaniem, przedsiębiorcy i dyplomaci. Skrytykował także tendencję do interpretowania kwestii społecznych, w tym noszenia hidżabu, przez pryzmat bezpieczeństwa.

Reakcja konserwatystów

Ultrakonserwatywna gazeta Kayhan oskarżyła Zarifa o podważanie bezpieczeństwa narodowego i pomoc Waszyngtonowi. Agencja Tasnim opublikowała artykuł redakcyjny z żądaniem przeprosin, a Raja News poruszył kwestię możliwych działań wymiaru sprawiedliwości. Źródło nie informowało o potwierdzonych formalnych działaniach sądowych wobec byłego ministra.

Reakcja nastąpiła w warunkach presji gospodarczej na Iran, w tym konsekwencji ograniczeń gospodarczych i blokady żeglugi przez Cieśninę Ormuz ze strony USA, pisze publikacja. Sekretarz generalny Partii Wykonawców Budownictwa Hossein Maraszi oświadczył, że Iran powinien unikać decyzji mogących wywołać nową wojnę, nawet jeśli wymaga to taktycznych ustępstw. Omid Memarian, analityk organizacji praw człowieka Dawn, nazwał spór przejawem głębokiego podziału w Iranie w kwestii sposobów zapobieżenia nowemu konfliktowi ze Stanami Zjednoczonymi.

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