Ексглава МЗС Заріф закликав Іран змінити підхід до безпеки — The National

В Ірані відео з виступом колишнього міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа, який поставив під сумнів ставку Тегерана на військові погрози та закликав віддати пріоритет дипломатії й економічним можливостям, викликало різку реакцію консервативних медіа. Запис з’явився в інтернеті в суботу, повідомляє The National.

У виступі, виголошеному в травні 2025 року, незадовго до 12-денної війни з Ізраїлем, Заріф заявив, що ядерна зброя не гарантує стримування. За його словами, на той час Іран не мав достатньо урану для створення ядерної бомби.

Дипломатія чи силовий підхід

Ексміністр вважав, що орієнтація на безпеку спотворила ядерну стратегію та регіональну дипломатію Ірану, обмеживши можливості для захисту економічних і дипломатичних інтересів країни. Він протиставив ставлення до сусідніх держав як до загрози підходу, за якого їх розглядають як потенційних партнерів.

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Заріф заявив, що в разі сприйняття регіону як загрози посли мають бути представниками сил «Кудс» — підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, відповідального за операції за кордоном. Натомість за умови розгляду регіону як можливості, на його думку, посли мають бути підприємцями та дипломатами. Він також розкритикував тенденцію тлумачити суспільні питання, зокрема носіння хіджабу, крізь призму безпеки.

Реакція консерваторів

Ультраконсервативна газета Kayhan звинуватила Заріфа у підриві національної безпеки та допомозі Вашингтону. Агентство Tasnim опублікувало редакційну статтю з вимогою вибачень, а Raja News порушило питання про можливі дії судової влади. Джерело не повідомляло про встановлені формальні судові дії щодо колишнього міністра.

Реакція пролунала на тлі економічного тиску на Іран, зокрема наслідків економічних обмежень і блокади судноплавства через Ормузьку протоку з боку США, пише видання. Генеральний секретар Партії виконавців будівництва Хоссейн Мараші заявив, що Іран має уникати рішень, здатних спричинити нову війну, навіть якщо для цього потрібні тактичні поступки. Аналітик правозахисної організації Dawn Омід Мемаріан назвав суперечку проявом глибокого розколу в Ірані щодо способів запобігти новому конфлікту зі США.

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