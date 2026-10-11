В Иране видео с выступлением бывшего министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, который поставил под сомнение ставку Тегерана на военные угрозы и призвал отдать приоритет дипломатии и экономическим возможностям, вызвало резкую реакцию консервативных СМИ. Запись появилась в интернете в субботу, сообщает The National.

В выступлении, произнесенном в мае 2025 года, незадолго до 12-дневной войны с Израилем, Зариф заявил, что ядерное оружие не гарантирует сдерживания. По его словам, на тот момент у Ирана не было достаточно урана для создания ядерной бомбы.

Дипломатия или силовой подход

Экс-министр считал, что ориентация на безопасность исказила ядерную стратегию и региональную дипломатию Ирана, ограничив возможности для защиты экономических и дипломатических интересов страны. Он противопоставил отношение к соседним государствам как к угрозе подходу, при котором они рассматриваются как потенциальные партнеры.

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Зариф заявил, что в случае восприятия региона как угрозы послы должны быть представителями сил «Кудс» — подразделения Корпуса стражей исламской революции, отвечающего за операции за рубежом. Напротив, при рассмотрении региона как возможности послами, по его мнению, должны быть предприниматели и дипломаты. Он также раскритиковал тенденцию трактовать общественные вопросы, в частности ношение хиджаба, через призму безопасности.

Реакция консерваторов

Ультраконсервативная газета Kayhan обвинила Зарифа в подрыве национальной безопасности и помощи Вашингтону. Агентство Tasnim опубликовало редакционную статью с требованием извинений, а Raja News подняло вопрос о возможных действиях судебной власти. Источник не сообщал об установленных формальных судебных действиях в отношении бывшего министра.

Реакция прозвучала на фоне экономического давления на Иран, в частности последствий экономических ограничений и блокады судоходства через Ормузский пролив со стороны США, пишет издание. Генеральный секретарь Партии исполнителей строительства Хоссейн Мараши заявил, что Иран должен избегать решений, способных вызвать новую войну, даже если для этого потребуются тактические уступки. Аналитик правозащитной организации Dawn Омид Мемариан назвал спор проявлением глубокого раскола в Иране относительно способов предотвратить новый конфликт с США.

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