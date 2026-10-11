在更严厉的制裁威胁到黎巴嫩组织真主党的传统资金来源、尤其是来自伊朗的转账之际，美国正加大力度追踪其替代融资渠道。这项行动不仅包括限制伊朗转账，还包括监控海外金融网络和跨境商业活动；该组织可能利用这些活动来弥补德黑兰支持可能减少的影响，Asharq Al-Awsat报道称。

路透社上周报道称，真主党从伊朗获得了2亿美元现金，用于帮助数万因战争而流离失所的家庭。美国国务院对这些资金是否已到达该组织表示怀疑，同时确认将继续对其资金来源施加制裁压力。

黄金和加密货币

中东战略事务研究所所长萨米·纳德尔称，这些措施是新一轮美国制裁的一部分，旨在加大对伊朗及与其有关联的地区机构的金融压力。他表示，德黑兰已发展出规避金融限制的替代机制，包括通过黄金和加密货币交易。

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纳德尔还表示，如果在黎巴嫩发现与此类网络有关联的加密货币办公室，黎巴嫩当局可能会被要求关闭这些办公室并采取相应措施。依他评估，对黄金交易的监管也可能加强。

加强金融监管

经济学家安托万·法拉赫列举了真主党的四个主要资金来源：通过定期转账获得的伊朗直接支持、非法活动、来自不同国家什叶派金融家和支持者的捐款，以及由空壳公司构成的网络。他表示，由于黎巴嫩加强立法和监管措施，该组织利用大多数这些渠道的能力已显著下降。

在这些措施中，法拉赫特别提到对第44号《反洗钱和反恐融资法》的修订。修订规定要确定公司和商业企业的最终受益所有人，经济学家认为，这可能会使被用于隐瞒资金来源和用途的机构开展活动更加困难。黎巴嫩中央银行正采取措施规范货币兑换机构和汇款公司的业务。

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