Соединенные Штаты усиливают усилия по отслеживанию альтернативных каналов финансирования ливанской группировки «Хезболла» на фоне ужесточения санкций, угрожающих ее традиционным источникам средств, прежде всего переводам из Ирана. Кампания включает не только ограничения иранских переводов, но и мониторинг зарубежных финансовых сетей и трансграничной коммерческой деятельности, которую группировка может использовать для компенсации возможного сокращения поддержки из Тегерана, сообщает Asharq Al-Awsat.

На прошлой неделе Reuters сообщило, что «Хезболла» получила из Ирана 200 млн долларов наличными для помощи десяткам тысяч семей, перемещенных из-за войны. Государственный департамент США выразил сомнение в том, что эти средства поступили группировке, одновременно подтвердив намерение и далее оказывать санкционное давление на ее источники финансирования.

Золото и криптовалюты

Директор Ближневосточного института стратегических дел Сами Надер назвал эти меры частью нового раунда американских санкций, направленных на усиление финансового давления на Иран и связанные с ним региональные структуры. По его словам, Тегеран разработал альтернативные механизмы обхода финансовых ограничений, в частности посредством операций с золотом и криптовалютами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Надер также заявил, что в случае выявления в Ливане криптовалютных офисов, связанных с такими сетями, ливанские власти, вероятно, попросят закрыть их и принять соответствующие меры. По его оценке, также может усилиться надзор за операциями с золотом.

Усиление финансового надзора

Экономист Антуан Фарах назвал четыре основных источника финансирования «Хезболлы»: прямую поддержку из Ирана через регулярные переводы, незаконную деятельность, пожертвования шиитских финансистов и сторонников в различных странах, а также сеть компаний-прикрытий. По его словам, возможности группировки использовать большинство этих каналов существенно сократились из-за усиления законодательных и регуляторных мер в Ливане.

Среди таких шагов Фарах выделил изменения в Закон №44 о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Они предусматривают установление конечных бенефициаров компаний и коммерческих предприятий, что, по мнению экономиста, может усложнить деятельность структур, используемых для сокрытия происхождения и назначения средств. Banque du Liban принимает меры для регулирования деятельности обменных пунктов и компаний денежных переводов.

Читай нас в