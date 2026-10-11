США посилюють контроль за альтернативним фінансуванням Хезболли — Asharq Al-Awsat

Сполучені Штати посилюють зусилля з відстеження альтернативних каналів фінансування ліванського угруповання Хезболла на тлі жорсткіших санкцій, які загрожують його традиційним джерелам коштів, передусім переказам з Ірану. Кампанія охоплює не лише обмеження іранських трансферів, а й моніторинг закордонних фінансових мереж і транскордонної комерційної діяльності, яку угруповання може використовувати для компенсації можливого скорочення підтримки з Тегерана, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Минулого тижня Reuters повідомило, що Хезболла отримала з Ірану 200 млн доларів готівкою для допомоги десяткам тисяч сімей, переміщених через війну. Державний департамент США висловив сумнів, що ці кошти надійшли угрупованню, водночас підтвердивши намір і надалі чинити санкційний тиск на його джерела фінансування.

Золото та криптовалюти

Директор Близькосхідного інституту стратегічних справ Самі Надер назвав ці заходи частиною нового раунду американських санкцій, спрямованих на посилення фінансового тиску на Іран та пов’язані з ним регіональні структури. За його словами, Тегеран розвинув альтернативні механізми обходу фінансових обмежень, зокрема через операції із золотом і криптовалютами.

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Надер також заявив, що у разі виявлення в Лівані криптовалютних офісів, пов’язаних із такими мережами, ліванську владу, ймовірно, попросять закрити їх і вжити відповідних заходів. За його оцінкою, також може посилитися нагляд за операціями із золотом.

Посилення фінансового нагляду

Економіст Антуан Фарах назвав чотири основні джерела фінансування Хезболли: пряму підтримку з Ірану через регулярні перекази, незаконну діяльність, пожертви шиїтських фінансистів і прихильників у різних країнах, а також мережу компаній-прикриттів. За його словами, можливості угруповання використовувати більшість цих каналів суттєво зменшилися через посилення законодавчих і регуляторних заходів у Лівані.

Серед таких кроків Фарах виокремив зміни до Закону №44 про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Вони передбачають встановлення кінцевих бенефіціарів компаній і комерційних підприємств, що, на думку економіста, може ускладнити діяльність структур, які використовують для приховування походження та призначення коштів. Banque du Liban вживає заходів для регулювання діяльності обмінників і компаній грошових переказів.

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