Stany Zjednoczone intensyfikują działania mające na celu śledzenie alternatywnych kanałów finansowania libańskiej grupy Hezbollah w obliczu zaostrzonych sankcji, które zagrażają jej tradycyjnym źródłom środków, przede wszystkim transferom z Iranu. Kampania obejmuje nie tylko ograniczenia irańskich transferów, lecz także monitorowanie zagranicznych sieci finansowych i transgranicznej działalności handlowej, którą grupa może wykorzystywać do zrekompensowania możliwego ograniczenia wsparcia z Teheranu, informuje Asharq Al-Awsat.

W ubiegłym tygodniu Reuters podał, że Hezbollah otrzymał z Iranu 200 mln dolarów w gotówce, aby pomóc dziesiątkom tysięcy rodzin przesiedlonych z powodu wojny. Departament Stanu USA wyraził wątpliwość, czy środki te dotarły do grupy, jednocześnie potwierdzając zamiar dalszego wywierania presji sankcyjnej na jej źródła finansowania.

Złoto i kryptowaluty

Dyrektor Middle East Institute for Strategic Affairs Sami Nader określił te działania jako część nowej rundy amerykańskich sankcji, mających na celu zwiększenie presji finansowej na Iran i powiązane z nim struktury regionalne. Jak powiedział, Teheran rozwinął alternatywne mechanizmy obchodzenia ograniczeń finansowych, w tym poprzez transakcje złotem i kryptowalutami.

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Nader stwierdził również, że jeśli w Libanie zostaną wykryte biura kryptowalutowe powiązane z takimi sieciami, władze libańskie prawdopodobnie zostaną poproszone o ich zamknięcie i podjęcie odpowiednich działań. W jego ocenie może również zostać wzmocniony nadzór nad transakcjami złotem.

Zaostrzenie nadzoru finansowego

Ekonomista Antoine Farah wskazał cztery główne źródła finansowania Hezbollahu: bezpośrednie wsparcie z Iranu poprzez regularne transfery, nielegalną działalność, darowizny od szyickich finansistów i zwolenników w różnych krajach oraz sieć spółek fasadowych. Według niego zdolność grupy do wykorzystywania większości tych kanałów znacznie się zmniejszyła wskutek zaostrzenia środków ustawodawczych i regulacyjnych w Libanie.

Wśród tych kroków Farah wyróżnił zmiany w ustawie nr 44 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przewidują one ustalanie rzeczywistych beneficjentów spółek i przedsiębiorstw handlowych, co zdaniem ekonomisty może utrudnić działalność struktur wykorzystywanych do ukrywania pochodzenia i przeznaczenia środków. Banque du Liban podejmuje działania mające uregulować działalność kantorów i firm zajmujących się przekazami pieniężnymi.

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