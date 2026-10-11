塞浦路斯已收到邀请函，受邀参加将在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31。一名政府消息人士向塞浦路斯通讯社透露了这一消息，据《Cyprus Mail》报道。

该消息人士是在评论Kathimerini的一篇报道。报道称，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安向26个欧盟国家的领导人发送了个人信函，邀请他们参加11月11日在COP31框架内举行的领导人会议。该消息人士表示，塞浦路斯最初未被列入这批信函。后续收到的邀请函究竟由谁发出，尚未说明。

欧盟的支持

这名政府消息人士表示，这封信是在欧洲机构和欧盟成员国支持下，经过系统且协调的外交努力后收到的。据其称，欧洲方面的立场基于这样一点：欧盟成员国在国际进程中的完整和平等参与不应受到质疑，也不能被单方面限制。

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围绕塞浦路斯参与COP31活动的争议自春季以来一直持续。据报道，3月该国未获邀参加在纽约联合国总部举行的COP31简报会。Politico援引外交官的话称，土耳其反对塞浦路斯官员作为欧盟代表团成员参加。

各方此前的声明

4月，在有报道称塞浦路斯据称被拒绝参加由土耳其环境部长穆拉特·库鲁姆主持的3月27日COP31会议后，欧盟表达了严重关切。土耳其方面当时表示，此类会议并非依据联合国的正式授权举行，邀请事宜由组织方自行决定。

6月，土耳其外交消息人士向路透社表示，塞浦路斯代表团已获邀参加所有由联合国协调的COP31活动。欧盟气候事务专员沃普克·胡克斯特拉在欧盟气候部长会议后表示，欧盟不会同意排除塞浦路斯。土耳其与澳大利亚共同主办COP31：穆拉特·库鲁姆担任会议主席，澳大利亚气候部长克里斯·鲍恩负责领导政治领导人谈判。

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