Cypr otrzymał list z zaproszeniem na klimatyczny szczyt ONZ COP31, który ma odbyć się w tureckiej Antalyi. Źródło rządowe poinformowało o tym Cypryjską Agencję Informacyjną, pisze Cyprus Mail.

Źródło komentowało publikację Kathimerini, zgodnie z którą prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wysłał osobiste listy do przywódców 26 państw Unii Europejskiej z zaproszeniem na spotkanie liderów w ramach COP31, które odbędzie się 11 listopada. Według źródła Cypr początkowo nie był uwzględniony w tej korespondencji. Nie sprecyzowano, kto wysłał otrzymane później zaproszenie.

Wsparcie Unii Europejskiej

Źródło rządowe oświadczyło, że list nadszedł po systematycznych i skoordynowanych wysiłkach dyplomatycznych przy wsparciu instytucji europejskich i państw członkowskich UE. Stanowisko europejskie, według źródła, opierało się na tym, że pełne i równe uczestnictwo państwa członkowskiego UE w procesach międzynarodowych nie może być kwestionowane ani jednostronnie ograniczane.

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Spór dotyczący udziału Cypru w wydarzeniach COP31 trwa od wiosny. W marcu kraju podobno nie zaproszono na briefing COP31 w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Politico, powołując się na dyplomatów, pisało, że Turcja sprzeciwiała się udziałowi cypryjskich urzędników w delegacji UE.

Wcześniejsze oświadczenia stron

W kwietniu UE wyraziła poważne zaniepokojenie po doniesieniach, że Cyprowi rzekomo odmówiono udziału w spotkaniu COP31 27 marca, któremu przewodniczył turecki minister środowiska Murat Kurum. Strona turecka twierdziła wówczas, że takie spotkania nie odbywały się na podstawie oficjalnego mandatu ONZ, a zaproszenia pozostawały w gestii organizatorów.

W czerwcu tureckie źródła dyplomatyczne poinformowały Reutersa, że cypryjskie delegacje zostały zaproszone na wszystkie wydarzenia COP31 koordynowane przez ONZ. Europejski komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra po spotkaniu ministrów klimatu UE oświadczył, że Unia Europejska nie zgodzi się na wykluczenie Cypru. Turcja organizuje COP31 wspólnie z Australią: Murat Kurum przewodniczy konferencji, a australijski minister klimatu Chris Bowen prowadzi negocjacje liderów politycznych.

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