Кипр получил письмо с приглашением на климатический саммит ООН COP31, который должен состояться в турецкой Анталье. Об этом правительственный источник сообщил Кипрскому агентству новостей, пишет Cyprus Mail.

Источник комментировал публикацию Kathimerini, согласно которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил личные письма лидерам 26 государств Евросоюза с приглашением на встречу лидеров в рамках COP31 11 ноября. По его словам, первоначально Кипр не был включен в эту переписку. Кто именно направил полученное позднее приглашение, не уточняется.

Поддержка Евросоюза

Правительственный источник заявил, что письмо поступило после систематических и скоординированных дипломатических усилий при поддержке европейских институтов и государств-членов ЕС. Европейская позиция, по его словам, основывалась на том, что полное и равное участие государства-члена ЕС в международных процессах не может ставиться под сомнение или ограничиваться в одностороннем порядке.

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Спор об участии Кипра в мероприятиях COP31 продолжается с весны. В марте страну, как сообщалось, не пригласили на брифинг COP31 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Турция возражала против участия кипрских должностных лиц в составе делегации ЕС.

Предыдущие заявления сторон

В апреле ЕС выразил серьезную обеспокоенность после сообщений о том, что Кипру якобы отказали в участии во встрече COP31 27 марта, которую возглавлял министр окружающей среды Турции Мурат Курум. Турецкая сторона тогда заявляла, что такие встречи не проводились по официальному мандату ООН, а приглашения оставались на усмотрение организаторов.

В июне турецкие дипломатические источники сообщили Reuters, что кипрские делегации были приглашены на все мероприятия COP31, координируемые ООН. Еврокомиссар по климату Вопке Хукстра после встречи министров климата ЕС заявил, что Евросоюз не согласится на исключение Кипра. Турция проводит COP31 совместно с Австралией: Мурат Курум председательствует на конференции, а министр климата Австралии Крис Боуэн возглавляет переговоры политических лидеров.

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