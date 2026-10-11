Немецкий депутат обвинил Трампа в укреплении позиций России и создании рисков для Украины

Президент США Дональд Трамп своими действиями укрепляет позиции России, заявил немецкий депутат. Он подчеркнул, что Европа должна не допустить собственного ослабления и не позволить, чтобы Украину заставили капитулировать.

Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

По его словам, Трамп поддерживает тех, кто стремится заставить Украину сесть за стол переговоров, вместо того чтобы укреплять ее позиции для будущего диалога, в частности, предоставляя больше оружия и разведывательных данных.

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы незадолго до промежуточных выборов в Соединенных Штатах Трамп не продал будущее Европы. Мы могли бы отправить дизельное топливо в США, но мы не можем смириться с тем, что Трамп поддерживает Путина. США и Россия объединились против будущего Украины, мира, свободы и самоопределения», — подчеркнул немецкий политик.

Он также предупредил, что Трамп выступает и против основанного на правилах Европейского Союза, и призвал открыто критиковать тех, кто выступает за уступки России.

Кизеветтер признал, что Германия слишком долго медлила с оказанием помощи Украине и до сих пор действует недостаточно решительно.

«Россия наращивает угрозу, и я надеюсь, что мой канцлер и моя партия (Христианско-демократический союз – ред.) будут стоять бок о бок с Украиной», – подчеркнул депутат в комментарии «Укринформу».

Ранее в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грэма в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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