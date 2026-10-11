Кіпр отримав запрошення на саміт COP31 у Туреччині — Cyprus Mail

Кіпр отримав лист із запрошенням на кліматичний саміт ООН COP31, який має відбутися в турецькій Анталії. Про це урядове джерело повідомило Кіпрському агентству новин, пише Cyprus Mail.

Джерело коментувало публікацію Kathimerini, згідно з якою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган надіслав особисті листи лідерам 26 держав Євросоюзу із запрошенням на зустріч лідерів у межах COP31 11 листопада. За його словами, спочатку Кіпр не був включений до цього листування. Хто саме надіслав отримане згодом запрошення, не уточнюється.

Підтримка Євросоюзу

Урядове джерело заявило, що лист надійшов після систематичних і скоординованих дипломатичних зусиль за підтримки європейських інституцій і держав-членів ЄС. Європейська позиція, за його словами, ґрунтувалася на тому, що повна та рівна участь держави-члена ЄС у міжнародних процесах не може ставитися під сумнів або односторонньо обмежуватися.

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Суперечка щодо участі Кіпру в заходах COP31 триває з весни. У березні країну, за повідомленнями, не запросили на брифінг COP31 у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Politico з посиланням на дипломатів писало, що Туреччина заперечувала проти участі кіпрських посадовців у складі делегації ЄС.

Попередні заяви сторін

У квітні ЄС висловив серйозне занепокоєння після повідомлень, що Кіпру нібито відмовили в участі у зустрічі COP31 27 березня, яку очолював міністр довкілля Туреччини Мурат Курум. Турецька сторона тоді заявляла, що такі зустрічі не проводилися за офіційним мандатом ООН, а запрошення залишалися на розсуд організаторів.

У червні турецькі дипломатичні джерела повідомили Reuters, що кіпрські делегації були запрошені на всі заходи COP31, які координує ООН. Єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра після зустрічі міністрів клімату ЄС заявив, що Євросоюз не погодиться на виключення Кіпру. COP31 Туреччина проводить спільно з Австралією: Мурат Курум головує на конференції, а міністр клімату Австралії Кріс Бовен очолює переговори політичних лідерів.

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