美国总统唐纳德·特朗普在圣安东尼奥发表演讲时承诺，如果共和党在众议院和参议院保住微弱多数席位，将向每位成年美国人支付5000美元。正如The Hill报道，他在国会中期选举前再次作出了这一承诺。

特朗普表示，如果共和党赢得国会两院，美国人可以期待获得这笔款项。该媒体指出，特朗普此前承诺发放的支票原计划由关税收入和政府效率部节省的资金提供，但并未实现。

选举前的其他付款

这项5000美元的提议，是与政府政策相关的数项付款之一。向超过2000万名Medicare Part B参与者发送每人90美元付款的计划已经在实施。特朗普表示，这些资金旨在帮助支付Medicare Part B保费；计划由Medicare Improvement Fund提供资金。

此外，近100万人将因《平价医疗法案》规定下所谓的多付款项而获得每人500美元的支票。附有支票的信件还附有特朗普的一份声明，其中他指责乔·拜登政府为资助HealthCare.gov而抬高付款金额。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

伦理专家的评估

伦理专家对这些倡议的评价不一。前白宫首席伦理法律顾问理查德·佩因特称，共和党获胜后发放款项的承诺毫无意义，但并不违法。他还对国会是否会批准相关资金表示怀疑。

Democracy Defenders Fund首席伦理与反腐败法律顾问弗吉尼亚·坎特表示，选举前数周的付款可能旨在影响投票，使其有利于共和党候选人。她还对这类决定的合法性提出质疑，并强调国会对预算支出的权限。

民主党全国委员会就为与特朗普相关的电视广告提供资金一事提起诉讼。据《纽约时报》估计，这些广告已花费超过1100万美元。

关注我们在