台湾军队由志愿兵填补的岗位编制率在6月底为76.62%，低于80%的目标水平。人员短缺波及步兵、炮兵、导弹和防空部队等单位，《南华早报》报道称，并援引立法院预算中心的评估。

前线部队存在短缺

根据国防部数据，2020年由志愿兵填补的岗位比例达到88.52%。2023年该比例降至80%以下，2024年为75.93%，去年年底为77.31%。

许多第一类编制单位的编制率低于80%——这些精锐部队在发生冲突时应在前线行动。其中包括陆军步兵、机械化步兵、特种、炮兵、装甲、反坦克和国土防卫单位。问题还涉及海军陆战队步兵、装甲和炮兵编制，海军及岸基导弹部队、空军导弹单位以及宪兵第202指挥部。

新武器需要专业人员

预算中心警告称，人员短缺可能增加现役军人的负担，并使培训和留住操作新武器所需的专业人员更加困难。在中国人民解放军压力加大的背景下，台湾正在加快军事采购。

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台湾国际战略研究学会执行主任马克斯·洛表示，当编制率低于80%时，培训和留住足够数量的复杂系统操作人员将变得越来越困难。他认为，军方应重组部队并重新分配人员，而不是试图将现有结构完全补满。

分析人士刘德云指出，人员短缺迫使军人延长服役时间，并以少于规定人数操作系统。他说，初级士官承受的负担尤其沉重，他们可能同时负责人员、纪律、训练和行政工作。

飞行员与人口压力

台湾正在接收新的美国武器，其中包括66架升级版F-16V战斗机。台湾计划为这些战机组建另一个战斗机联队，并增加107名飞行军官。在多次延误后，首两架飞机于上周交付。空军表示，飞行员编制率超过90%，但战略预测协会研究员齐忠警告称，缺少培训年轻飞行员和指挥任务所需的经验丰富的少校和中校。

预算中心还指出了人口因素：2023年，符合服义务役条件的男性人数首次降至10万人以下，预计明年将减少至8万人以下。国防部表示，正努力减少人员流失，改善招募和留任，放宽部分入伍要求，提高数类军人的津贴，并改善军人的薪资和居住条件。

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