Na Tajwanie poziom obsady stanowisk wojskowych przez ochotników wynosił pod koniec czerwca 76,62%, czyli mniej niż zakładany wskaźnik 80%. Niedobór personelu obejmuje między innymi jednostki piechoty, artylerii, rakietowe i obrony powietrznej, informuje South China Morning Post, powołując się na oceny Centrum Budżetowego Yuan Ustawodawczego.

Niedobory w jednostkach pierwszej linii

Według ministerstwa obrony w 2020 roku udział stanowisk obsadzonych przez ochotników osiągnął 88,52%. W 2023 roku spadł poniżej 80%, w 2024 roku wyniósł 75,93%, a pod koniec ubiegłego roku — 77,31%.

Poniżej 80% obsadzonych jest wiele formacji kategorii I — elitarnych jednostek, które w razie konfliktu mają działać na pierwszej linii. Należą do nich jednostki wojsk lądowych: piechoty, piechoty zmechanizowanej, specjalne, artylerii, pancerne, przeciwpancerne i obrony terytorialnej. Problem dotyczy również formacji piechoty, pancernych i artyleryjskich Korpusu Piechoty Morskiej, jednostek rakietowych marynarki wojennej i obrony wybrzeża, jednostek rakietowych sił powietrznych oraz 202. Dowództwa Żandarmerii Wojskowej.

Nowe uzbrojenie wymaga specjalistów

Centrum Budżetowe ostrzegło, że niedobór kadr może zwiększyć obciążenie obecnych wojskowych oraz utrudnić szkolenie i zatrzymanie specjalistów potrzebnych do obsługi nowego uzbrojenia. Tajwan przyspiesza zakupy wojskowe w obliczu rosnącej presji ze strony Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

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Max Lo, dyrektor wykonawczy Tajwańskiego Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Strategicznych, powiedział, że przy poziomie obsady poniżej 80% coraz trudniej będzie wyszkolić i utrzymać wystarczającą liczbę operatorów złożonych systemów. Jego zdaniem wojsko powinno zrestrukturyzować siły i przesunąć personel, zamiast próbować w pełni obsadzić istniejącą strukturę.

Analityk Liu De-yun zaznaczył, że niedobór zmusza do wydłużania czasu służby wojskowych i wykorzystywania systemów z mniejszą liczbą osób, niż przewidziano. Szczególnie duże obciążenie, jak stwierdził, spada na młodszych sierżantów, którzy mogą jednocześnie odpowiadać za personel, dyscyplinę, szkolenie i pracę administracyjną.

Piloci i presja demograficzna

Tajwan otrzymuje nową amerykańską broń, w tym 66 zmodernizowanych myśliwców F-16V. Dla nich planowane jest utworzenie kolejnego skrzydła myśliwskiego i dodanie 107 oficerów lotniczych. Pierwsze dwa samoloty dostarczono w ubiegłym tygodniu po wielokrotnych opóźnieniach. Siły Powietrzne oświadczyły, że obsada pilotów przekracza 90%, jednak Chi Chung, badacz Stowarzyszenia Strategicznego Prognozowania, ostrzegł przed brakiem doświadczonych majorów i podpułkowników potrzebnych do szkolenia młodych lotników i dowodzenia misjami.

Centrum Budżetowe wskazało również na czynnik demograficzny: liczba mężczyzn kwalifikujących się do obowiązkowej służby po raz pierwszy spadła poniżej 100 tysięcy w 2023 roku i według prognozy w przyszłym roku zmniejszy się do mniej niż 80 tysięcy. Ministerstwo obrony poinformowało, że stara się ograniczyć straty personelu, poprawić rekrutację i utrzymanie kadr, złagodzić część wymogów wstępu, zwiększyć dodatki dla kilku kategorii wojskowych oraz poprawić wynagrodzenia i warunki mieszkaniowe żołnierzy.

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