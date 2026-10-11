У Тайвані рівень укомплектованості військових посад добровольцями наприкінці червня становив 76,62% — нижче за цільовий показник у 80%. Дефіцит персоналу охоплює, зокрема, піхотні, артилерійські, ракетні та протиповітряні підрозділи, повідомляє South China Morning Post з посиланням на оцінки Бюджетного центру Законодавчого юаню.

Дефіцит у передових частинах

За даними міністерства оборони, у 2020 році частка заповнених добровольцями посад сягнула 88,52%. У 2023 році вона опустилася нижче 80%, у 2024 році становила 75,93%, а на кінець минулого року — 77,31%.

Нижче від 80% укомплектовані численні формування I категорії — елітні частини, що мають діяти на передовій у разі конфлікту. Серед них — армійські піхотні, механізовані піхотні, спеціальні, артилерійські, бронетанкові, протитанкові та територіальні оборонні підрозділи. Проблема також стосується піхоти, бронетанкових і артилерійських формувань морської піхоти, флотських і берегових ракетних частин, ракетних підрозділів військово-повітряних сил та 202-го командування військової поліції.

Нові озброєння потребують фахівців

Бюджетний центр попередив, що нестача кадрів може збільшити навантаження на чинних військових, ускладнити навчання та утримання спеціалістів для експлуатації нового озброєння. Тайвань прискорює військові закупівлі на тлі посилення тиску з боку Народно-визвольної армії Китаю.

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Виконавчий директор Тайванського міжнародного товариства стратегічних досліджень Макс Ло заявив, що за рівня укомплектованості нижче 80% буде дедалі важче підготувати й утримати достатню кількість операторів складних систем. На його думку, військовим варто реструктурувати сили та перерозподіляти персонал, а не намагатися повністю укомплектувати наявну структуру.

Аналітик Лю Де-юнь зазначив, що дефіцит змушує подовжувати час служби військовослужбовців і використовувати системи з меншою кількістю людей, ніж передбачено. Особливо велике навантаження, за його словами, припадає на молодших сержантів, які можуть одночасно відповідати за особовий склад, дисципліну, навчання й адміністративну роботу.

Пілоти та демографічний тиск

Тайвань отримує нові американські озброєння, зокрема 66 модернізованих винищувачів F-16V. Для них планують сформувати ще одне винищувальне крило та додати 107 льотних офіцерів. Перші два літаки після неодноразових затримок доставили минулого тижня. ВПС заявили, що укомплектованість пілотами перевищує 90%, однак дослідник Асоціації стратегічного прогнозування Чі Чжун застеріг від браку досвідчених майорів і підполковників, потрібних для підготовки молодих авіаторів і командування місіями.

Бюджетний центр також вказав на демографічний чинник: кількість чоловіків, придатних до обов’язкової служби, вперше впала нижче 100 тисяч у 2023 році й, за прогнозом, наступного року зменшиться до менш ніж 80 тисяч. Міністерство оборони повідомило, що намагається скоротити втрати персоналу, поліпшити набір і утримання кадрів, послабити частину вимог до вступу, підвищити надбавки для кількох категорій військовослужбовців та покращити оплату й умови проживання військових.

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