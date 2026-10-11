На Тайване уровень укомплектованности военных должностей добровольцами в конце июня составлял 76,62% — ниже целевого показателя в 80%. Дефицит персонала затрагивает, в частности, пехотные, артиллерийские, ракетные подразделения и подразделения противовоздушной обороны, сообщает South China Morning Post со ссылкой на оценки Бюджетного центра Законодательного юаня.

Дефицит в передовых частях

По данным министерства обороны, в 2020 году доля должностей, заполненных добровольцами, достигла 88,52%. В 2023 году она опустилась ниже 80%, в 2024 году составила 75,93%, а на конец прошлого года — 77,31%.

Ниже 80% укомплектованы многочисленные формирования I категории — элитные части, которые должны действовать на передовой в случае конфликта. Среди них — армейские пехотные, механизированные пехотные, специальные, артиллерийские, бронетанковые, противотанковые подразделения и подразделения территориальной обороны. Проблема также касается пехотных, бронетанковых и артиллерийских формирований морской пехоты, флотских и береговых ракетных частей, ракетных подразделений военно-воздушных сил и 202-го командования военной полиции.

Новое вооружение требует специалистов

Бюджетный центр предупредил, что нехватка кадров может увеличить нагрузку на действующих военнослужащих, усложнить подготовку и удержание специалистов для эксплуатации нового вооружения. Тайвань ускоряет военные закупки на фоне усиления давления со стороны Народно-освободительной армии Китая.

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Исполнительный директор Тайваньского международного общества стратегических исследований Макс Ло заявил, что при уровне укомплектованности ниже 80% будет всё труднее подготовить и удержать достаточное количество операторов сложных систем. По его мнению, военным следует реструктурировать силы и перераспределять персонал, а не пытаться полностью укомплектовать существующую структуру.

Аналитик Лю Дэ-юнь отметил, что дефицит вынуждает продлевать время службы военнослужащих и использовать системы с меньшим количеством людей, чем предусмотрено. Особенно большая нагрузка, по его словам, ложится на младших сержантов, которые могут одновременно отвечать за личный состав, дисциплину, обучение и административную работу.

Пилоты и демографическое давление

Тайвань получает новое американское вооружение, в том числе 66 модернизированных истребителей F-16V. Для них планируют сформировать ещё одно истребительное крыло и добавить 107 лётных офицеров. Первые два самолёта после неоднократных задержек доставили на прошлой неделе. ВВС заявили, что укомплектованность пилотами превышает 90%, однако исследователь Ассоциации стратегического прогнозирования Чи Чжун предупредил о нехватке опытных майоров и подполковников, необходимых для подготовки молодых авиаторов и командования миссиями.

Бюджетный центр также указал на демографический фактор: число мужчин, пригодных к обязательной службе, впервые упало ниже 100 тысяч в 2023 году и, согласно прогнозу, в следующем году сократится до менее чем 80 тысяч. Министерство обороны сообщило, что пытается сократить потери персонала, улучшить набор и удержание кадров, смягчить часть требований к поступлению, повысить надбавки для нескольких категорий военнослужащих и улучшить оплату и условия проживания военных.

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