На Сардинии спасают спелеолога, застрявшего в пещере из-за оползня

На итальянском острове Сардиния недалеко от города Урзулей продолжается масштабная спасательная операция по извлечению 31-летнего спелеолога, который 11 октября оказался под завалами на глубине 10 метров. Вход в пещеру заблокировал оползень в воскресенье днем.

Более 30 специалистов по горному и спелеологическому спасению вместе с пожарными работают над расчисткой завалов вручную. Спасателям удалось установить контакт с мужчиной: он жив, находится в сознании, однако остаётся под дополнительными обломками породы.

Источник: Информационное агентство dpa

Ранее 12 подростков с тренером оказались отрезанными в затопленной пещере на севере Таиланда. Волонтеры со всего мира (в том числе и украинские дайверы) отправились туда, чтобы помочь в спасательной операции. А Илон Маск предложил свой план спасения детей.

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