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На Сардинії рятують спелеолога, який застряг у печері через зсув ґрунту

UA NEWS 12 Жовтня 2026 17:03
На Сардинії рятують спелеолога, який застряг у печері через зсув ґрунту
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На італійському острові Сардинія поблизу міста Урзулей триває масштабна рятувальна операція з визволення 31-річного спелеолога, який 11 жовтня опинився під завалами на глибині 10 метрів. Вхід до печери заблокував зсув ґрунту в неділю пообіді.

Понад 30 фахівців гірського та спелеологічного порятунку разом із пожежниками працюють над розчищенням завалів вручну. Рятувальникам удалося встановити контакт із чоловіком: він живий, перебуває в притомному стані, проте залишається під додатковими уламками породи.

Джерело: Інформаційне агентство dpa

Раніше 12 підлітків з тренером виявилися відрізаними в затопленій печері на півночі Таїланду. Волонтери з усього світу (в тому числі і українські дайвери) поїхали туди, щоб допомогти в рятувальній операції. А Ілон Маск запропонував свій план визволення дітей.

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