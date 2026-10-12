В Польше задержали 21-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке убийства случайного человека на почве расовой ненависти. По версии следствия, он также хотел принять участие в интернет-челлендже «Кровавая пятница».

Дело было возбуждено после обращения руководства Люблинского католического университета. Туда поступило сообщение об агрессивных и экстремистских высказываниях студента. По данным следствия, он восхвалял преступления на почве расовой ненависти и якобы убеждал одну из студенток присоединиться к запланированным действиям.

В ходе расследования правоохранители изъяли два телефона и ноутбук. Предварительный анализ устройств показал, что мужчина искал в интернете материалы о пытках и причинении боли. Также у него обнаружили три ножа, один из которых он носил с собой, а два других были предназначены для метания.

Студента задержали во время работы в качестве водителя такси. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству при отягчающих обстоятельствах, в частности по мотивам расовой ненависти. Суд поместил его под стражу на три месяца.

Подозреваемый не признал вину и поставил под сомнение выводы следствия. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Polsat News

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