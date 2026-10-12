Польшу предупредили о задержках с поставками ракет для системы Patriot из США

Польша столкнулась с задержками в поставках американского вооружения. В частности, ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot не поступят в польскую армию в запланированные сроки.

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак подтвердил задержки во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, проблема касается не только Польши, но и стран Балтии.

Причиной задержек являются обязательства США по поставкам вооружения в другие регионы мира. Из-за этого американская сторона не сможет своевременно передать европейским партнерам по НАТО ракеты для систем Patriot.

Кроме того, Новак выразил сомнения относительно соблюдения графиков выполнения контрактов на поставку реактивных систем залпового огня HIMARS.

Источник: RFM24

В ночь на субботу, 10 октября, в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу из-за российского ракетного удара по Украине. Польская военная авиация поднялась в воздух.

Министр иностранных дел Польши прокомментировал сообщение о договоренности США о закупке российского дизельного топлива. Он обратил внимание на то, что в самой Москве сообщают о дефиците топлива.

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