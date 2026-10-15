美国三名男子被控性犯罪——《卫报》

在美国南卡罗来纳州，三名男子因一起涉及性犯罪和偷窥的案件被控。其中包括共和党女众议员南希·梅斯的前未婚夫帕特里克·布莱恩特。据《卫报》报道，梅斯此前曾在美国众议院的演讲中谈及此案。

案件中的指控

约翰·道格拉斯·奥斯本被控一级袭击和殴打，以及两项三级犯罪性行为罪名。根据州执法机构特工的宣誓书，奥斯本对一名处于无助状态且酒醉的23岁女子实施了性行为。

布莱恩特和埃里克·伯纳德·鲍曼被控偷窥。调查人员认为，在涉嫌袭击发生前，这些男子讨论了由谁实施袭击，还对事件进行了拍照和录像。特工表示，该事件也出现在南卡罗来纳州查尔斯顿郊区沙利文岛一处住宅的监控系统录像中。

调查人员指出，该女子跌入游泳池，随后昏迷地躺在沙发上，用枕头遮盖身体。另一名偶然观看摄像头直播的女子据称看到了事发经过，拍下照片并在日记中描述了所见情况。这起涉嫌袭击发生在2018年10月，当时梅斯和布莱恩特尚未订婚。

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鲍曼还被控妨碍司法公正。特工称，他将一部自己知道调查人员正依据搜查令寻找的手机恢复出厂设置，并在X上公布了一名性犯罪受害者的姓名和视频。

南希·梅斯的演讲

2025年2月，梅斯在众议院发表了近一小时的演讲，点名这些男子，并讲述了她所称在与布莱恩特交往期间于其手机中发现的照片和视频。她表示，自己意外发现了针对女性的严重犯罪，包括强奸、未经同意拍摄的照片和视频，以及对女性和未成年女孩的剥削。

布莱恩特此前完全否认相关指控，并向美联社表示，他将配合所有必要的法律程序以洗清自己的名誉。州执法机构未说明对任何涉案人员的调查是否仍在进行。

在指控提出后，梅斯发布了一份关于25项法案的声明。她表示，这些法案旨在加强对性暴力、骚扰或歧视受害者的保护。

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