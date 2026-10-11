分析师将18场众议院选战评级转向民主党——The Hill

在美国，库克政治报告的分析师将18场众议院选举的评级转向民主党。正如《国会山报》所写，民主党若要在国会下院获得多数席位，需要再赢得三个席位；按照目前的评估，民主党可能赢得9至19个席位。

选战评级变化

此前被视为热门人选的密歇根州共和党人比尔·休伊曾加和弗吉尼亚州共和党人罗布·威特曼，如今参加的是被归类为“难分胜负”的选战。另有五场选战从这一类别转入倾向民主党的类别。其中包括爱荷华州现任共和党人玛丽安内特·米勒-米克斯和扎克·纳恩所在的选区，以及宾夕法尼亚州的斯科特·佩里和瑞安·麦肯齐所在的选区。

与此同时，根据库克政治报告的新评级，三名处境脆弱的现任民主党人——纽约州的汤姆·苏奥齐和劳拉·吉伦，以及内华达州的苏西·李——可能会保住席位。分析师将北卡罗来纳州民主党人唐·戴维斯所在的选区列为结果不确定的选战，共和党人曾试图重划该选区以谋取自身利益。

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竞选因素

萨巴托水晶球网站的执行编辑凯尔·康迪克表示，在当前整体指标下，共和党保住众议院将令人意外。自9月中旬以来，该机构的分析师也将20多个选区的评级转向民主党。康迪克将共和党的困难与高生活成本联系起来。

共和党人则指出，他们在竞选后期拥有资金优势，尤其是在支持总统唐纳德·特朗普的超级政治行动委员会MAGA Inc.投入资金之后。他们还强调，许多民主党人争夺的选区此前曾坚定支持特朗普。皮尤研究中心的调查显示，68%的受访者不认可总统的工作表现，其中包括其2024年选民中的31%。

选区重划

一些由共和党控制的州改变了选区边界，希望获得额外席位。然而，分析师认为，由于得克萨斯州、佛罗里达州和俄亥俄州的竞争性选战，这一行动的预期效果正在减弱。康迪克估计，边界变更总计可能为共和党带来2至5个席位；如果该党在11月的结果不利，可能还会更少。

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