В США аналитики Cook Political Report сместили оценки 18 избирательных гонок в Палату представителей в сторону Демократической партии. Как пишет The Hill, демократы, которым для получения большинства в нижней палате Конгресса необходимо завоевать три дополнительных места, при нынешних оценках могут получить от девяти до 19 мандатов.

Изменение оценок гонок

Республиканцы Билл Хейзенга из Мичигана и Роб Виттман из Виргинии, которых ранее считали фаворитами, теперь участвуют в гонках категории «под вопросом». Еще пять гонок перешли из этой категории в категорию, склоняющуюся в пользу демократов. Среди них — округа действующих республиканцев Марианетт Миллер-Микс и Зака Нанна в Айове, а также Скотта Перри и Райана Маккензи в Пенсильвании.

В то же время трое уязвимых действующих демократов — Том Суоцци и Лора Гиллен в Нью-Йорке, а также Сьюзи Ли в Неваде — согласно новым рейтингам Cook Political Report, вероятно, сохранят свои места. Демократа Дона Дэвиса из Северной Каролины, чей округ республиканцы пытались перекроить в свою пользу, аналитики отнесли к гонкам с неопределенным результатом.

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Факторы кампании

Управляющий редактор Sabato’s Crystal Ball Кайл Кондік заявил, что сохранение Палаты представителей за республиканцами при текущих общих показателях стало бы неожиданностью. Аналитики этой группы с середины сентября также сместили более 20 округов в сторону демократов. Кондік связал трудности Республиканской партии с высокой стоимостью жизни.

Республиканцы, в свою очередь, указывают на финансовое преимущество в конце кампании, в частности после расходов суперкомитета MAGA Inc., поддерживающего президента Дональда Трампа. Они также подчеркивают, что многие округа, на которые претендуют демократы, ранее уверенно поддерживали Трампа. По данным опроса Pew Research Center, 68% респондентов не одобряли работу президента, в том числе 31% его избирателей 2024 года.

Перекройка округов

Ряд штатов под контролем Республиканской партии изменил границы избирательных округов, рассчитывая получить дополнительные места. Однако, по оценкам аналитиков, ожидаемый эффект этой кампании уменьшается из-за конкурентных гонок в Техасе, Флориде и Огайо. По оценке Кондіка, в совокупности изменение границ может принести республиканцам от двух до пяти мест, а при неблагоприятных для партии результатах в ноябре — еще меньше.

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