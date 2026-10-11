W USA analitycy Cook Political Report przesunęli oceny 18 wyścigów o miejsca w Izbie Reprezentantów w stronę Partii Demokratycznej. Jak pisze The Hill, demokraci, którzy potrzebują zdobyć trzy dodatkowe miejsca, aby uzyskać większość w niższej izbie Kongresu, mogą według obecnych ocen zdobyć od dziewięciu do 19 mandatów.

Zmiana ocen wyścigów

Republikanie Bill Huizenga z Michigan i Rob Wittman z Wirginii, którzy wcześniej byli uznawani za faworytów, obecnie biorą udział w wyścigach zaliczanych do kategorii nierozstrzygniętych. Kolejnych pięć wyścigów przeszło z tej kategorii do kategorii przechylającej się na korzyść demokratów. Wśród nich są okręgi urzędujących republikanów Mariannette Miller-Meeks i Zacha Nunna w Iowa, a także Scotta Perry’ego i Ryana Mackenzie’ego w Pensylwanii.

Jednocześnie troje zagrożonych urzędujących demokratów — Tom Suozzi i Laura Gillen w Nowym Jorku oraz Susie Lee w Nevadzie — według nowych ocen Cook Political Report prawdopodobnie utrzyma swoje mandaty. Demokratę Dona Davisa z Karoliny Północnej, którego okręg republikanie próbowali przekroić na swoją korzyść, analitycy zaliczyli do wyścigów o niepewnym wyniku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Czynniki kampanii

Redaktor zarządzający Sabato’s Crystal Ball Kyle Kondik oświadczył, że utrzymanie Izby Reprezentantów przez republikanów przy obecnych ogólnych wskaźnikach byłoby zaskoczeniem. Analitycy tej grupy od połowy września również przesunęli ponad 20 okręgów w stronę demokratów. Kondik powiązał trudności Partii Republikańskiej z wysokimi kosztami życia.

Republikanie z kolei wskazują na przewagę finansową pod koniec kampanii, w szczególności po wydatkach superkomitetu MAGA Inc., który wspiera prezydenta Donalda Trumpa. Podkreślają również, że wiele okręgów, o które zabiegają demokraci, wcześniej zdecydowanie popierało Trumpa. Według sondażu Pew Research Center 68% respondentów nie aprobowało pracy prezydenta, w tym 31% jego wyborców z 2024 roku.

Zmiana granic okręgów

Szereg stanów kontrolowanych przez Partię Republikańską zmieniło granice okręgów wyborczych, licząc na zdobycie dodatkowych miejsc. Jednak według ocen analityków oczekiwany efekt tej kampanii zmniejsza się z powodu konkurencyjnych wyścigów w Teksasie, na Florydzie i w Ohio. Według oceny Kondika zmiana granic może łącznie przynieść republikanom od dwóch do pięciu miejsc, a przy niekorzystnych dla partii wynikach w listopadzie — jeszcze mniej.

Czytaj nas na