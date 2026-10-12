Tajwan uważnie monitoruje serię chińskich ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji, które w tym tygodniu odbywają się wzdłuż wybrzeża ChRL. W Tajpej poinformował o tym minister obrony Tajwanu Wellington Koo, podaje The Japan Times.

Ćwiczenia w pięciu obszarach

Chińska administracja bezpieczeństwa morskiego ogłosiła ostrzeżenia o ograniczeniach żeglugi w pięciu obszarach — od Morza Południowochińskiego po północno-wschodnią prowincję Liaoning. Żadna z wyznaczonych stref nie znajduje się wokół Tajwanu.

Obszar ćwiczeń położony najbliżej wyspy znajduje się u wybrzeży wschodniej chińskiej prowincji Zhejiang. Zgodnie z komunikatami dla żeglarzy manewry mają trwać przez cały tydzień.

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Ocena tajwańskiego Ministerstwa Obrony

Według wstępnej oceny Tajwanu chodzi o strzelania artylerii nadbrzeżnej i powiązanych z nią jednostek. Koo oświadczył, że Tajwan będzie przestrzegać zasady możliwie najszerszej oceny potencjalnych działań przeciwnika i nadal obserwować aktywność Chin, niezależnie od tego, czy są to strzelania, czy szkolenie wojskowe.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te w przemówieniu z okazji Dnia Narodowego oświadczył, że wyspa ceni pokój, ale nie zrezygnuje z wolności, a prawo narodu tajwańskiego do istnienia musi być szanowane. Pekin potępił te słowa. Ministerstwo Obrony Chin oświadczyło, że Lai rzekomo wyolbrzymia zagrożenie ze strony ChRL i próbuje „osiągnąć niepodległość za pomocą siły”.

Chiny nie wiązały tegorocznych ćwiczeń z przemówieniem Laia. Chińskie wojsko działa w pobliżu Tajwanu niemal codziennie. Jednocześnie ChRL nie przeprowadzała zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych od końca grudnia — odbyły się one wówczas po ogłoszeniu przez Waszyngton pakietu sprzedaży uzbrojenia dla Tajwanu o wartości 11 mld dolarów.

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