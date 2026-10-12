Na szczycie Hochvogel w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i austriackiego Tyrolu, poszerza się szczelina, która może spowodować wielkie osunięcie skał. Według ocen naukowców ze zbocza może oderwać się do 400 tys. metrów sześciennych skał, informuje RMF24.

Hochvogel ma wysokość 2592 metrów nad poziomem morza. Szczelinę na jego wierzchołku obserwuje się od XIX wieku i z czasem coraz bardziej się powiększa. Według danych badaczy w 2024 roku główna szczelina miała do sześciu metrów szerokości, około 35 metrów długości i około 60 metrów głębokości. W czerwcu ze zbocza odłamało się już około 2 tys. metrów sześciennych materiału skalnego.

Monitoring niestabilnego obszaru

Naukowcy obserwują niestabilną część góry od 12 lat. Początkowo pomiary prowadzono podczas ekspedycji terenowych, a od 2018 roku na Hochvogel działają stacjonarne czujniki i urządzenia pomiarowe. W badaniach wykorzystano również drona ze skanerem laserowym.

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Wiosną urządzenia zarejestrowały przemieszczenie skał do pięciu milimetrów tygodniowo. Dla porównania średnia prędkość przemieszczania się Alp wynosi około 1,8 milimetra rocznie. Obecnie na górze zainstalowano ponad 30 czujników, które mogą śledzić ruch mas skalnych z milimetrową dokładnością.

Rola opadów i system ostrzegania

Największe przemieszczenia rejestrowane są w pobliżu nowej szczeliny na południowo-zachodniej grani, którą badacze nazwali Fissure 6. Dane z urządzeń trafiają do naukowców kilka razy na godzinę, co umożliwia śledzenie zmian i poszukiwanie oznak możliwego osunięcia.

Na stabilność zbocza mogą wpływać silne deszcze, burze i topnienie śniegu: woda dostaje się do szczelin i może przyspieszać ruch niestabilnych fragmentów skał. Badacze zaznaczają, że sygnały poprzedzające osunięcie mogą pojawić się zaledwie kilka dni, a nawet godzin przed zdarzeniem. Podejście na szczyt od strony austriackiej zostało już zamknięte dla wspinaczy, podczas gdy trasa z Niemiec pozostaje otwarta.

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