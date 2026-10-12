На Гохфогелі можуть обвалитися до 400 тисяч кубометрів породи — RMF24

На вершині Гохфогель у Альгойських Альпах, на кордоні Німеччини та австрійського Тіролю, розширюється тріщина, що може спричинити великий обвал скельної породи. За оцінками науковців, зі схилу може відірватися до 400 тисяч кубометрів породи, повідомляє RMF24.

Гохфогель має висоту 2592 метри над рівнем моря. Тріщину на його вершині спостерігають із XIX століття, і з часом вона дедалі збільшується. За даними дослідників, у 2024 році головна тріщина сягала до шести метрів завширшки, близько 35 метрів завдовжки та приблизно 60 метрів завглибшки. У червні зі схилу вже відкололося близько 2 тисяч кубометрів скельного матеріалу.

Моніторинг нестійкої ділянки

Науковці стежать за нестабільною частиною гори протягом 12 років. Спершу вимірювання проводили під час польових експедицій, а з 2018 року на Гохфогелі працюють стаціонарні датчики та вимірювальні прилади. Для досліджень також використовували дрон із лазерним сканером.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навесні обладнання зафіксувало зміщення скель до п’яти міліметрів на тиждень. Для порівняння, середня швидкість переміщення Альп становить приблизно 1,8 міліметра на рік. Нині на горі встановлено понад 30 датчиків, здатних відстежувати рух скельних мас із міліметровою точністю.

Роль опадів і система попередження

Найбільші зміщення реєструють біля нової тріщини на південно-західному гребені, яку дослідники назвали Fissure 6. Дані з приладів надходять ученим кілька разів на годину, що дає змогу відстежувати зміни та шукати ознаки можливого обвалу.

На стійкість схилу можуть впливати сильні дощі, грози та танення снігу: вода потрапляє у тріщини й здатна прискорювати рух нестійких фрагментів породи. Дослідники зазначають, що сигнали перед обвалом можуть з’явитися лише за кілька днів або навіть годин до події. Підхід до вершини з австрійського боку вже закрили для альпіністів, тоді як маршрут із Німеччини залишається відкритим.

Читай нас у