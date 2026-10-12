На вершине Хохфогель в Альгойских Альпах, на границе Германии и австрийского Тироля, расширяется трещина, которая может вызвать крупный обвал скальной породы. По оценкам ученых, со склона может оторваться до 400 тысяч кубометров породы, сообщает RMF24.

Высота Хохфогеля составляет 2592 метра над уровнем моря. Трещину на его вершине наблюдают с XIX века, и со временем она все больше увеличивается. По данным исследователей, в 2024 году главная трещина достигала шести метров в ширину, около 35 метров в длину и примерно 60 метров в глубину. В июне со склона уже откололось около 2 тысяч кубометров скального материала.

Мониторинг неустойчивого участка

Ученые наблюдают за нестабильной частью горы в течение 12 лет. Сначала измерения проводились во время полевых экспедиций, а с 2018 года на Хохфогеле работают стационарные датчики и измерительные приборы. Для исследований также использовали дрон с лазерным сканером.

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Весной оборудование зафиксировало смещение скал до пяти миллиметров в неделю. Для сравнения, средняя скорость перемещения Альп составляет примерно 1,8 миллиметра в год. Сейчас на горе установлено более 30 датчиков, способных отслеживать движение скальных масс с миллиметровой точностью.

Роль осадков и система предупреждения

Наибольшие смещения регистрируют возле новой трещины на юго-западном гребне, которую исследователи назвали Fissure 6. Данные с приборов поступают ученым несколько раз в час, что позволяет отслеживать изменения и искать признаки возможного обвала.

На устойчивость склона могут влиять сильные дожди, грозы и таяние снега: вода попадает в трещины и способна ускорять движение неустойчивых фрагментов породы. Исследователи отмечают, что сигналы перед обвалом могут появиться лишь за несколько дней или даже часов до события. Подход к вершине с австрийской стороны уже закрыли для альпинистов, тогда как маршрут из Германии остается открытым.

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